Leonberg Hauswand mit „Z“ beschmiert

Nachdem in Rutesheim-Perouse bereits zweimal Autos mit ukrainischem Kennzeichen mit pro-russischen Symbolen besprüht worden sind, hat ein wohl ähnlich politisch motivierter Täter nun auch in Leonberg (Kreis Böblingen) zugeschlagen. In der Nacht zum Mittwoch sprühte der Unbekannte den Buchstaben „Z“, ein bekanntes Symbol der russischen Kriegsführung in der Ukraine, an eine Hauswand in der Talstraße im Teilort Gebersheim.