Leonberg Gute-Nacht-Geschichten im Pomeranzengarten

Unterhaltsames und Ernsthaftes

Auf dem Programm stehen unterhaltsame, biografische, aber auch ernste Texte. Am Eröffnungsabend liest Carola Ulmer aus „Ruhe sanft“ von E. W. Heine. Nach der Pause folgt „Provenzalischer Sturm“ von Sophie Bonnet, gelesen von Gitte Hutter. In die Nacht entlässt Hermann Gühring das Publikum mit seinem eigenen Buch „Da geht’s lang – Die besten Geschichten meiner verwegenen Reisen in über 100 Länder“.