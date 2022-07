Leonberg Gute Aussichten für heimischen Wein

Neuzüchtung aus der Schweiz

Normalerweise liefern neu gepflanzte Reben nach fünf Jahren den vollen Ertrag an Trauben. In der Junganlage von Christian Bock ist das noch nicht der Fall. Einige Stöcke sind nicht gut entwickelt. Mehrere Faktoren spielen dabei eine Rolle.

Angst vor Frost

Zum einen die Trockenheit in diesem Jahr, die den jungen Stöcken etwas zugesetzt hat, obwohl der Wengerter gewässert hat. Und in den vergangenen Jahren haben sie zweimal Frost abbekommen, „außerdem hatte ich hier in der Anlage ein Wühlmausproblem, einige Stöcke sind daher eingegangen, und ich musste nachpflanzen“. In seinem älteren Weinberg sieht es aber sehr gut aus, auch bei ihm gab es anders als im Vorjahr einen geringen Pilzdruck, „die Reben haben super ausgetrieben, es gab keinen Frost, ich bin sehr zufrieden“, sagt Bock.

Wichtig sei es jetzt, die Traubenzone von Blättern zu befreien, damit die Beeren gut reifen können. „Allerdings muss man vor allem beim Trollinger aufpassen, dass man auf der sonnenzugewandten Seite des Weinstocks noch ein paar Blätter belässt als Sonnenschutz. Denn gerade der Trollinger bekommt schnell einen Sonnenbrand.“

Wann wird geerntet?

Wie in jedem Jahr müssen die Wengerter nun abwarten und hoffen, dass kein Hagel kommt und sich Wespen und Kirschessigfliege in Grenzen halten. „Wenn alles gut geht, ist in diesem Jahr mit einer frühen Ernte zu rechnen, aber der Erntezeitpunkt hängt wie immer vom Reifegrad der Trauben ab.

Im Moment stehen die Reben insgesamt sehr gut da, auch in den anderen heimischen Weinbergen im Ehrenberg, in der Langen Furche und im Heumahd“, so Albert Kaspari, Vorsitzender des OGWV.