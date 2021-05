Leonberg Große Aufregung um neues Corona-Armband

Sachs: Bei uns macht das keinen Sinn

Das mache schon aufgrund der Teststruktur keinen Sinn. In Leonberg gebe es zu viele unterschiedliche Anbieter, die aber trotzdem insgesamt gut funktionieren. „In Städten wie Tübingen mag ein Bändchen-Modell vielleicht noch klug und machbar sein, hier bei uns aber nicht“, meint die Betreiberin des Testzentrums, das eine Außenstelle in Renningen hat. „Wir haben eine gut funktionierende Strategie. Jetzt umzustrukturieren, dafür haben wir hier bei uns keinen Bedarf.“

„Der Vorteil in Leonberg ist, dass eine hervorragende Infrastruktur des Testens auch in den Teilorten aufgebaut wurde“, pflichtet der Oberbürgermeister der Apothekerin bei. „Alle Bürger haben in ihrer unmittelbaren Umgebung die Möglichkeit, unkompliziert zu prüfen, ob sie an Corona erkrankt sind. „Wenn alle nur noch zu bestimmten Teststellen fahren müssen, wäre das fatal“, wettert Cohn.

Cohn: Bändchen hat keinen Mehrwert

„Die Bändchen haben keinen Mehrwert für uns. Sie schaffen eher nur noch mehr Verwirrung – auch beim Einzelhandel und in der Gastronomie“, befürchtet der OB. Wir haben eine super funktionierende Lösung, mit der alle Teststellen unabhängig voneinander gut arbeiten können. Jeder Bürger bekommt nach dem negativen Test ein Zertifikat mit Datum in Papierform oder digital zum Vorzeigen.“

Unnötig sei zudem, dass getestete Personen das Ergebnis-Band offen am Arm tragen müssen. „Diese „Zurschaustellung schafft Ungleichheit in der Gesellschaft“, meint der OB. „Ich möchte nicht, dass sich jemand in der Öffentlichkeit dafür schämen muss, wenn er kein Bändchen trägt. Ich finde das sehr gefährlich.“

Landratsamt sieht die Gefahren nicht

Im Landratsamt in Böblingen kann man den Unmut im Leonberger Rathaus nicht verstehen. „Die Kritik verwundert uns“, sagt Simone Hotz von der Pressestelle auf Anfrage. „Das Bändchen ist nur eine von mehreren Varianten, um nachzuweisen, dass man negativ getestet ist.“ Das Angebot sei besonders für weniger technikaffine Menschen gedacht. „Nicht jeder hat ein Smartphone. Gerade diese sind froh, wenn sie eine Alternative haben.“

Die Befürchtung des Leonberger Oberbürgermeisters, das Tragen des Bändchen sei eine gefährliche Zurschaustellung, teilt die Behördensprecherin nicht. „Im Urlaub laufen die Gäste in All-Inclusive-Hotels zwei Wochen mit Bändchen herum.“