Auch die evangelische Kirchengemeinde Warmbronn setzt ausschließlich auf kurze Andachten, die auf dem Youtube-Kanal „Evangelische Kirche Warmbronn“ oder auf der Homepage abrufbar sind.

Die evangelischen Gottesdienste in Gebersheim und Höfingen werden am kommenden Sonntag noch einmal als Präsenzgottesdienste in den Kirchen unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln gefeiert. Ab Mai finden in Gebersheim am ersten, zweiten und vierten Sonntag Open-Air-Gottesdienste auf der Jugendheimwiese statt.

In der Laurentiuskirche in Höfingen wird bei weit geöffneten Fenstern gefeiert. Sollte der Inzidenzwert über 200 steigen, werden auch in Höfingen ausschließlich Gottesdienste im Freien angeboten.