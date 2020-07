Leonberg Gleich zweimal von der Polizei erwischt

Leonberg - Gleich zweimal hat die Polizei am Dienstag einen Mann erwischt, der sich alkoholisiert hinters Steuer gesetzt hatte. Gegen 20.25 Uhr fiel der 64-jährige BMW-Fahrer einer Streifenwagenbesatzung in der Hindenburgstraße auf. Da er beim Anblick des Streifenwagens abrupt bremste und auch nicht angeschnallt war, wollten die Beamten ihn kontrollieren. Der Fahrer ignorierte die Anhaltezeichen, konnte dann aber in der Steinbeisstraße gestellt werden. Dort hatte er seinen Wagen hinter einer Gaststätte verlassen und wollte zu Fuß weiter flüchten. Die Polizisten holten ihn aber vor einer Drogerie ein.