Leonberg Geze spendet 200 000 Bäume gegen den Klimawandel

Welt noch lebenswerter machen

Der Nachhaltigkeitsgedanke bei Geze zeigt sich nicht nur an Weihnachten, sondern auch täglich im Unternehmen. Automatische Schiebetüren sorgen für eine Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden. In der Produktion wendet die Firma nachhaltige Methoden an. So erhielt das Unternehmen den Industriepreis 2018 für ihre weltweiten automatisierten Fertigungsprozesse mit Minimalmengenschmierung. Zukünftig sollen Nachhaltigkeit und Zukunftsorientierung als Unternehmensgrundsätze weiter gestärkt werden. „Nachhaltigkeit prägt unser tägliches Handeln – sowohl was unsere Produktionsprozesse als auch unsere Produkte anbelangt“, sagt Brigitte Vöster-Alber. „Daher freuen wir uns auf viele weitere gemeinsame, spannende Projekte und Entwicklungen, die Gebäude und die Welt noch lebenswerter machen.“