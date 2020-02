Leonberg Gesund durch den Pferdemarkt – so klappt’s

Viel trinken, aber Alkohol in Maßen

„Viel Flüssigkeit zu sich nehmen“, lautet ein weiterer Tipp von Michael Lohfink. „Und damit meine ich nicht Alkohol.“ Auf den griffen viele zurück, weil er „wärmt“. Doch das ist am Ende nur ein Trugschluss, denn schon nach kurzer Zeit kühlt der ­Körper aus. Und zusätzlich kann der Alkohol andere Empfindungen betäuben. „Als Arzt in der Notfallpraxis Rems-Murr hatten wir mal einen Fall, da ist eine junge Dame im Winter betrunken vier Kilometer ohne Schuhe heimgelaufen und hatte dann Erfrierungen an den Füßen“, erzählt Lohfink, der auch Bereitschaftsarzt beim Leonberger DRK ist.