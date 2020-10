Leonberg Gesucht wird die erste Mülltonne auf Rädern

Müllwagen mit LEO-Kennzeichen. Foto: privat

Es sei zu erkennen, dass an dem Müllbehälter keine Vorderkante existiert. Darum könne es sich dabei nur um die „Urform“ handeln, da ist sich der Sammler sicher. „Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die Urform der Mülltonne irgendwo in Leonberg und Umgebung zu finden ist.“ Solch eine Tonne wäre die absolute Körung, da es sich dabei um die allererste Zweirad-Kunststoff-Mülltonne handelt, die es überhaupt in Deutschland gab. Dabei ist zu beachten, dass die Urform im Gegensatz zur Nachfolgeversion an der Vorderseite keinerlei Verstrebungen hat. Die seitlichen Streben zum Stapeln fehlen ebenso. „Die Nachfolgeversion von 1972 mit Verstrebungen habe ich, es fehlt nur noch die Urform“, sagt der junge Mann.