Die Haltestelle „JKG“ entfällt in beiden Richtungen. In Richtung Altstadt wird in der Bahnhofstraße nach der Einmündung Lindenstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet, in Richtung Belforter Platz dient die Parkbucht in der Lindenstraße gegenüber der Druckerei als Ersatzhaltestelle und in Richtung Bahnhof wird ein provisorischer Halt in der Bahnhofstraße vor der Einmündung Rutesheimer Straße eingerichtet. Die Ersatzhaltestellen werden spätestens um 7.30 Uhr eingerichtet.