Leonberg/Gerlingen Fußspuren verzögern den Kreisel-Ausbau

Nach Angaben des RP gab es gleich zwei solcher Vorfälle. Einmal in der Nacht von Dienstag, 27. Oktober, auf Mittwoch, 28. Oktober, und ein weiteres Mal in der Nacht von Dienstag, 3. November, auf Mittwoch, 4. November. Beim ersten Vorfall wurden die frischen Fußspuren im Beton an der Ausfahrt in Richtung Leonberg-Altstadt entdeckt, beim anderen Mal in der Ausfahrt in Richtung Stuttgart. „Die Abdrücke waren so tief und häufig, dass die betroffenen Stellen auf dem Baufeld saniert werden mussten“, erklärt eine Behördensprecherin auf Nachfrage.