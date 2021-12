Leonberg/Gerlingen Ein Name für den Kreisverkehr

Leonberg/Gerlingen - Der Straßenkreisel an der Kreuzung Stuttgarter Straße und Neue Ramtelstraße in Leonberg und Füllerstraße in Gerlingen soll künftig an die Städtepartnerschaft Gerlingens mit Seaham, Vesoul und Tata erinnern. Der Gerlinger Gemeinderat hat kürzlich entschieden, dass die Mittelinsel des Kreisels, der wegen seiner früheren Plastik-Barken auch unter dem Namen „Playmobil-Kreisel“ bekannt war, künftig neben dem Gerlinger auch das Wappen der englischen, französischen und ungarischen Partnerstadt tragen soll.