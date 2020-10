Leonberg Gepflegte Bäume machen den Verkehr sicherer

Im Bereich der Kernstadt und in Eltingen, überwiegend im Ezach, finden entlang von Straßen, Wegen, an Schulen, Kindergärten und Plätzen von Mitte Oktober an bis Mitte Dezember Arbeiten statt, die zur Sicherung des Verkehrs führen. Es handelt sich um die reine Pflege von Einzelbäumen. Dabei werden Bäume, die eine Gefahr darstellen, entnommen. Indem tote Äste abgesägt oder die Kronen zurechtgeschnitten werden, werden sie wieder in einen verkehrssicheren Zustand gebracht.