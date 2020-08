Leonberg Gemeinderat blockt Dezernatspläne des OB ab

Zuständigkeiten bringen Reibungsverluste

Dazu muss man wissen, dass die Stadtverwaltung organisatorisch in drei Dezernate aufgeteilt ist, die von Martin Georg Cohn, dem Ersten Bürgermeister Ulrich Vonderheid und Bürgermeister Klaus Brenner geleitet werden. Letzterer trägt noch die Vorsilbe „Bau“ in seinem Titel, ist also für Städteplanung, Tiefbau, Bauverwaltung und Gebäudemanagement zuständig. Zu Vonderheids Bereich gehören Soziales, Jugend, Familie, Ordnung und die Kämmerei. Er ist der Herr des Geldes. In Cohns Ressort fallen das verwaltungsintern bedeutsame Hauptamt, Kultur, Marketing, Sport, das Rechnungsprüfungsamt, also die hausinterne Kontrolle, und die Stadthalle.