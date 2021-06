Leonberg Gartenhäuschen brennt ab

Weil die Vegetation derzeit so üppig ist, die Hecken teilweise nicht zurückgeschnitten sind, die Grundstücke am Hang liegen und einige andere Gartenbesitzer mit ihren Autos vor Ort waren und dort parkten, konnte die Feuerwehr in diesem unwegsamen Gelände nicht mit den Einsatzfahrzeugen bis zur Brandstelle vorrücken. Sie musste die Schläuche über eine Distanz von rund 300 Metern legen. „Das war sehr mühsam“, sagte Zimmermann, „den Brand hatten wir dann schnell unter Kontrolle.“ Glücklicherweise hatte sich zu diesem Zeitpunkt niemand in dem Gartenhäuschen aufgehalten, demnach gab es auch keine Verletzten. Bis 19 Uhr war die Feuerwehr dort im Einsatz. Über die Brandursache und die Höhe des Sachschadens kann die Polizei noch keine Angabe machen. Die Ermittlungen laufen.