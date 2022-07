Leonberg Gabriele Waldbaur wird neue Dekanin

Gabriele Waldbaur ist bisher geschäftsführende Pfarrerin in der evangelischen Kirchengemeinde Rottweil und sagt über ihre neue Aufgabe: „Ich freue mich darauf, mich gemeinsam mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden im Kirchenbezirk den Fragen der Zeit zu stellen.“ Sie wolle mithelfen, neue Wege zu suchen, um der evangelischen Kirche in einem zunehmend säkularen Umfeld Profil zu verleihen. „Dabei ist es mir wichtig, tragfähige Strukturen für die Zukunft zu schaffen, Bewährtes zu stärken, Freiräume zum Experimentieren zu schaffen und miteinander nach kreativen Lösungen zu suchen“, sagt Gabriele Waldbaur. Auf das Theologiestudium in Tübingen mit dem Schwerpunkt Seelsorge folgte für Gabriele Waldbaur, nach Tätigkeiten in Produktion und Öffentlichkeitsarbeit am Landestheater Tübingen von 2000 bis 2003, das Vikariat in Köngen im Kreis Esslingen.