Leonberg Für Pippi Langstrumpf ist man nie zu alt

Emma Reuff mit neun Jahren als Pippi verkleidet. Foto: privat

Emma Reuff selbst hat die Ausstellung noch nicht besucht, hat es aber vor – auch, weil sie selbst einige Ideen zum Aufbau eingebracht hat. „Emma hat sich viele Gedanken gemacht, wie man ausstellen kann“, berichtet ihre Mutter. Und diese Ideen wurden alle umgesetzt: So hängt im Museum zum Beispiel eine Fotowand mit einem Bild von Pippi Langstrumpfs Pferd „Kleiner Onkel“. Stellt man sich darunter und hebt die Arme an, sieht es aus, als würde man, wie Pippi Langstrumpf, das stärkste Mädchen der Welt, das Pferd in die Lüfte stemmen.

Die Rückmeldungen zur Ausstellung sind durchweg positiv. Nicht nur die Kleinen sind begeistert, auch bei vielen Erwachsenen werden Erinnerungen an ihre Kindheit mit Pippi, Tommy und Annika geweckt. Grund dafür ist sicher nicht zuletzt die Tatsache, dass Pippi Langstrumpf das Leben führt, von dem viele nur träumen können: sie ist stark, unabhängig und frei – ein echtes Vorbild.

Freundin in schwerer Zeit

Doch wieso spielt Pippi Langstrumpf besonders in Emma Reuffs Leben eine so große Rolle? Die 20-Jährige litt als Kind an schwerer Migräne, die oft wochenlang anhielt. „Da fühlt man sich natürlich klein, aber wenn man dann ein Mädchen sieht, das Pferde hochhebt, gibt das Mut“, erzählt Andrea Reuff: „Pippi Langstrumpf war immer die Rettung!“ Astrid Lindgrens wohl beliebteste Figur hat der Familie durch schwere Zeiten geholfen und ist für das Mädchen zum treuen Begleiter in jeder Lebenslage geworden. „Pippi ist für mich wie eine Freundin, ihr Charakter gefällt mir und sie ist stark und außergewöhnlich“, erzählt Emma Reuff, die durch ihre Leidenschaft sogar schon etwas Schwedisch gelernt hat.

Und obwohl sie sich von ihrer großen Sammlung getrennt hat, steht für die 20-Jährige fest: „Pippi bleibt immer in meinem Herzen, denn für Pippi ist man einfach nie zu alt!“