Leonberg Für die Amsel wird die Portokasse geplündert

Christine Eiss bedankte sich ebenfalls für die beachtliche Spende, die auch mobilitätseingeschränkten MS-Betroffenen Möglichkeiten der Begegnung schenkt.

Der Netze BW-Geschäftsführer Christoph Müller zieht nach dem ersten Jahr der Aktion ein ausgesprochen positives Zwischenfazit: „Wir sind begeistert – nicht nur davon, wie viele unserer Kunden ihren Stromzählerstand online eingeben und dadurch gemeinsam mit uns etwas Gutes tun wollen, sondern vor allem von der Vielfältigkeit und der Hilfsbereitschaft der gemeinnützigen Organisationen, die wir dadurch unterstützen dürfen.”

Lebenshilfe in Leonberg schon bedacht

Seit dem vergangenen Jahr wurden über 600 Spendenschecks an gemeinnützige Organisationen in ganz Baden-Württemberg übergeben. Unter anderem wurde auch der Renninger Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes mit einer Spende der Netze BW bedacht. Die Amsel ist nicht die erste karitative Einrichtung in Leonberg, die sich über eine solche Spende freuen darf. Im Jahr 2019 sind 5136,75 Euro an die Lebenshilfe gegangen.

„Unser Ziel ist es, mehr und mehr von der postalischen Datenübermittlung abzurücken“, erklärt Christoph Müller. Darum werden verschiedene Wege angeboten, um die Angaben ohne große Umstände durchgeben zu können. Dadurch würden die Kunden Zeit sparen und das Unternehmen könne die Qualität seiner Datenerfassung optimieren. „Obendrein wird ein Beitrag zum Umweltschutz geleistet“, sagt Müller. Denn der Verzicht auf die bislang übliche Ablesungskarte bedeute auch, dass sich dadurch das Papier und der Transport per Post erübrigen.