Leonberg - Am 1. März beginnt das Sommersemester der Jugendmusikschule. „Es gibt vereinzelt noch freie Unterrichtsplätze, zum Teil auch in Höfingen, Gebersheim und Warmbronn“, sagt die Jugendmusikschulleiterin Sibylle Lützner. „Jeder, der Interesse an einer Schnupperstunde oder einer Beratung hat, kann sich an uns wenden.“