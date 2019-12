Leonberg Foodtrucks statt Biergarten im Stadtpark?

Probebetrieb von 12 bis 20 Uhr?

„Wenn der Foodtruck von zwölf bis 20 Uhr auf hat, bleibt es überschaubar, in der Mittagspause kommen Leute vorbei, abends kann man an die Seebühne lehnen, das bleibt unaufgeregt“, erklärt Frank Albrecht. Biete der Foodtruck nur Stehtische an, könne man das Ganze auch ohne Toilette betreiben. Während des Streetfood-Festivals Anfang Oktober hatte sich Albrecht bei den Foodtrucks umgehört. „Ich habe einen Betreiber gefragt, der hat gleich zugesagt, dass er einen Testlauf für zwei Wochen gerne machen würde, inklusive Zuverlässigkeits- und Reinigungszusage“, so der Gemeinderat.