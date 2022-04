Leonberg „Eine feste Tischtennisplatte wäre cool“

Was ist gut und was könnte öffentliche Plätze attraktiver für Jugendliche machen? Dazu hat die mobile Jugendarbeit in Leonberg eine offene Jugendanhörung auf dem Mitarbeiterparkplatz des Leo-Centers veranstaltet, die Teil der landesweiten Aktionswoche „Öffentliche (T)Räume für alle“ der Landesarbeitsgemeinschaft Mobile Jugendarbeit/Streetwork ist. „Die mobile Jugendarbeit des Waldhauses entschied sich für das Beteiligungsformat, um den Jugendlichen ein Forum zu geben, in dem sie ihre Bedürfnisse und Wünsche kundtun konnten“, sagt Lars Schoppe vom Waldhaus. Dazu hat das Team mit dem Digitalisierungsprojekt #Einfon (ebenfalls Waldhaus) und dem Stadtjugendreferat kooperiert. Letzteres ist unter anderem für die kommunale Jugendbeteiligung zuständig.