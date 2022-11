Am Mittwoch zwischen 16.20 und 19.45 Uhr haben sich bislang unbekannte Täter Zutritt in ein Wohnhaus in der Gablonzer Straße im Leonberger Stadtteil Ramtel verschafft. Die Täter brachen die Balkontür auf und konnten so in eine der Wohnungen eindringen. Im Inneren wurden mehrere Zimmer durchsucht und Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro entwendet. An der Balkontür entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Leonberg unter der Telefonnummer 0 71 52 / 60 50 zu melden.