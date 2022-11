Bislang unbekannte Täter haben sich am Samstag in der Zeit zwischen 10 Uhr und 22 Uhr Zugang zu einem Reihenhaus in der Stuttgarter Straße in Leonberg verschafft. Die Diebe hebelten das Wohnzimmerfenster auf und gelangten so ins Innere des Hauses. Dort durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertsachen, öffneten und durchwühlten Schränke. Den Täter gelang es so, mit Schmuck in bislang unbekanntem Wert zu flüchten. Das Polizeirevier Leonberg hat die Ermittlungen aufgenommen.