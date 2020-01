Leonberg Einblicke in Froeses „Augenblicke“

Seit 1971 lebt Christa Froese in Warmbronn. Und noch immer ist sie unterwegs mit ihrer einfachen Kamera oder mit dem Smartphone. Ihr Blick geht nicht mehr in die Landschaft, sondern ist auf die Pflanzen gerichtet, an denen der Spaziergänger achtlos vorbeigeht. Ihr geschultes Auge erkennt die Schönheit im Detail, das Blütenblatt der Kornblume, den Fruchtansatz des Breitwegerich. Zusätzliche Objektive oder Linsen braucht sie nicht für ihre eindrucksvollen Nahaufnahmen. Um den Objekten nahezukommen, legt sie sich manchmal einfach auf die Erde.