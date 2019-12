Leonberg Ein Tag mit geschlossenen Büros spart 350 Euro

Auch das Landratsamt des Enzkreises in der Zähringerallee in Pforzheim sowie die Außenstellen und die Zulassungsstellen in Pforzheim und Mühlacker bleiben am Freitag nach Weihnachten zu. Die Behörde begründet dies mit wirtschaftlichen und ökologischen Aspekten: „Der Heizungsaufwand wäre unverhältnismäßig, um für lediglich vier Stunden die Gebäude aufzuheizen.“ In der Regel haben Behörden freitags nur am Vormittag auf. Im Böblinger Landratsamt hingegen sind die Publikumsämter an den Werktagen rund um die Feiertage regulär geöffnet. Lediglich an Heiligabend, Weihnachten, Silvester und Neujahr ruht der Betrieb in Gänze. In Weil der Stadt hat das Bürgeramt am Kapuzinerberg 14 an den Montagen vor Weihnachten und Silvester von jeweils 8 bis 12 Uhr geöffnet.