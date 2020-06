Leonberg Ein Seil gaukelt dem Baum einen Orkan vor

Schweißtreibende Arbeit

Es ist eine Mischung aus Arbeit im Mikrometer-Bereich und schweißtreibender Kletterei in alten Baumkronen. Denn um die Untersuchung vornehmen zu können, müssen erst qualifizierte Baumkletterer ein Seil an einem der dicken Äste in der Baumkrone anbringen. Mit einem Flaschenzug wird dann das Seil angespannt. Davor hat der Fachmann bereits seine Messgeräte am Stamm aufgestellt.