Leonberg Ein Pumptrack für dem Autobahndeckel

Ideengeber ist der Kinderschutzbund

Nun soll auch in Leonberg eine Pumptrackanlage gebaut werden. Bereits vor eineinhalb Jahren klopfte der Kinderschutzbund mit dieser Idee bei der Stadt an. „Wir bekommen regelmäßig Spendengelder, und diese wollen wir sinnvoll für die Kinder ausgeben“, sagt Susanne Lang, die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Kinderschutzbundes, Ortsgruppe Leonberg, die sich ein Bild von der Asphalt-Pumptrackanlage in Gerlingen gemacht hatte und begeistert war. „Allerdings hätten wir das finanziell alleine nicht stemmen können.“