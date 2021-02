Leonberg Ein Pferdemarkt-Abend der ganz anderen Art

Leonberg - Dass die eigene Meinung stets eine Frage der individuellen Sichtweise ist, verdeutlicht der Vater dem Sohn an einem Beispiel: Vier Füchse und ein Hase sitzen am Waldesrand und diskutieren über das Abendessen. Wolfgang Röckle wählte dieses Bild vor vielen Jahren, als ihn sein Sohn, damals Schüler am Leonberger JKG, fragte, wer in der Demokratie am Ende nun recht hat.