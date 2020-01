Leonberg Ein Lotto-Millionär an Silvester

Das richtige unter 1,5 Millionen Losen

Um den Gewinn einzustreichen, muss er oder sie die gültige Spielquittung einreichen. Das geht in der Zentrale in Stuttgart oder in jeder Annahmestelle in Baden-Württemberg. Der Millionen-Gewinn werde komplett steuerfrei ausbezahlt, teilte die Toto-Lotto-GmbH weiterhin mit.