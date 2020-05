Leonberg - Großes Motorrad-Aufgebot am Glemseck: Nicht nur hat seit vergangener Woche der Biergarten vom Hotel Glemseck wieder geöffnet, am Sonntag fand außerdem wieder ein Motorrad-Gottesdienst statt. „Der war sehr gut besucht“, berichtet Hubert Kogel, Pressesprecher des Glemseck. „Und die Stimmung war super, ich bin sehr zufrieden.“ 100 Stühle waren im Abstand von zwei Metern auf der großen Wiese aufgestellt. „Es waren nicht alle belegt, das lag aber nur daran, dass einige Besucher gestanden sind. Motorradfahrer sitzen ja sonst schon genug.“ Die Gäste kamen nicht nur aus Leonberg, sondern aus einem weiteren Umkreis, „was ich so an den Kennzeichen abgelesen habe“. Der nächste Gottesdienst ist am 28. Juni. Auch im Biergarten war am Sonntag jede Menge los – natürlich unter Einhaltung der bekannten Regeln wegen der Corona-Pandemie. „Es freut mich sehr, wie gut die Leute da mitmachen, damit wir den Betrieb aufrecht erhalten können.“ (kle) Foto: factum/Jürgen Bach