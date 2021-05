Lockerungen im Kreis Böblingen Nicht jedes Geschäft hat geöffnet

Lesen Sie hier: Allew News zur Coronapandemie

Permanent im Leo-Center präsent – in unterschiedlichster Weise – sind die Mitarbeiter der Buchhandlung Röhm. Buchhandlungen zählen während der Corona-Notbremse wie Optiker, Blumenfachgeschäfte oder Gartenmärkte, zur Rubrik der „Ausnahmen“. Wann welche Bedingungen in den vergangenen Wochen gegolten hatten, das weiß Filialleiterin Petra Franke schon gar nicht mehr auswendig. Das hat sie alles akribisch in einem Ordner abgeheftet. Seit Montag dürfen die Kunden endlich wieder kommen – erlaubt ist einer pro 40 Quadratmeter ohne Testkonzept oder zwei pro 40 Quadratmeter ohne Voranmeldung mit Testkonzept.

Röhm präsentiert Bücher und Büroartikel auf insgesamt 500 Quadratmeter. „Wir wollen aber nichts riskieren und lassen nur zehn rein“, sagt Franke. Steht kein leerer Einkaufskorb im Eingangsbereich zur Verfügung, dann ist eben ein wenig Wartezeit erforderlich. Soeben kommt eine ältere Kundin in das Geschäft, glücklich, dass es wieder geöffnet ist. An ihrem Arm hängen zig Einkaufstaschen. Plötzlich hält sie inne. „Du liebe Zeit, an was man nicht alles denken muss“, sagt sie und kramt nach ihrer Maske, die sie vergessen hat aufzusetzen. Petra Franke ist froh, dass auch die anderen Geschäfte im Center wieder öffnen dürfen. „Da ist einfach mehr Leben und Frequenz“.

In der Altstadt darf Birgit Bockel ihr Modegeschäft Petrol in der Schlossstraße wieder öffnen. „Einige haben schon angerufen und gefragt, auf was sie achten müssen.“ Eine Kundin lugt vorsichtig zur Tür rein. „Darf ich?“ Als Bockel die Frage bejaht, vollführt die Kundin fast ein Freudentänzchen. „Das wird aber auch mal wieder Zeit.“ Genüsslich schaut sie sich im Laden um. Auch die Inhaberin ist froh über die wieder gewonnenen Kontakte.