Ein bislang unbekannter Dieb hat in Leonberg zwischen Montag, 21 Uhr, und Dienstag, 16.30 Uhr, ein E-Bike gestohlen. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Rad der Marke Bulls, Modell Copperhead EVO. Das Bike in den Farben grau und neongrün war an einem Vereinsheim abgestellt, das sich zwischen der Autobahn 8, dem Eltinger Kopf und in der Nähe zu weiteren Vereinsheimen bei Eltingen befindet.