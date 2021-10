Leonberg E-Autos werden am und im Rathaus geladen

Ein Jahr lang hat es bis zur Umsetzung gedauert. Denn bereits in der Oktober-Sitzungsrunde 2020 war über die Vergabe der Installationsarbeiten für insgesamt zwölf Ladepunkte (vier öffentlich zugängliche auf dem Parkplatz des Rathauses sowie acht in der Tiefgarage des Rathauses) beraten worden. Die neuen Ladepunkte sind Bestandteil eines Förderprogramms des Landes. Damit werden Pilotprojekte unterstützt, bei denen es gelungen ist, den Einbau der Ladeinfrastruktur in Parkhäusern, Tiefgaragen und auf Parkplätzen mit der Anbindung ans Stromnetz vorbildlich zu lösen.