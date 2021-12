Leonberg „Dr Geesgarda“ soll schöner werden

Effizient und multikulturell

Zwischen der Glems und dem Parkplatz sieht der jetzige Entwurf auf 2286 Quadratmetern einen Spielplatz mit dem Thema Auenwald und einen Picknickbereich vor. Die Glems soll durch eine Uferaufweitung – das sogenannte „Eltinger Glemsbögle“ – und mit Sitzmöglichkeiten erlebbar gemacht werden. „Die Glems ist so eingewachsen, dass man kein Wasser mehr sieht, mit dem Glemsbögle kann sie wieder aufgewertet werden“, sagt Klaus Hettler.

Die Gemeinderätin Gudrun Sach (Grüne) begrüßte den ersten Entwurf. „Endlich wird ein hässlicher Platz in Eltingen vielleicht ein bisschen hübscher. Optisch ist das eine Verbesserung - das wird nicht nur die Radfahrer, die entlang der Glems unterwegs sind, freuen.“ Willi Wendel (CDU) gab zu Bedenken, dass man den Bereich so gestalten solle, dass die Gefahren von Hochwasser gebannt seien. In den 1930er-Jahren, weiß Klaus Hettler, seien die Straßen in diesem Gebiet zweimal im Jahr überschwemmt gewesen.

Ein neuer Belag

Die Bruckenbachstraße soll in diesem Bereich eine Bushaltestelle und einen neuen Belag erhalten, der sich deutlich vom umliegenden Asphalt unterscheidet. Ziel ist eine visuelle Verbindung der Freiflächen beidseitig der Bruckenbachstraße. Diese Optik soll aber auch zu einer Beruhigung des Straßenverkehrs beitragen. Eine Sache jedoch vermisst Klaus Hettler im Entwurf des Esslinger Landschaftsarchitekturbüros. Dort, wo heute die Altglascontainer platziert sind, stand vor der Verlegung der Glems Ende der 1950er-Jahre eine steinerne Bogenbrücke. „An dieses Bauwerk möchten wir an dieser Stelle in Form eines Kunstwerkes, einer Brücken-Silhouette, erinnern“, sagt der Vorsitzende des Bürgervereins.

Bürgerverein wünscht sich ein Kunstwerk

Denn an dieser Stelle hätte damals der Gänsehirte seine Tiere ins Wasser getrieben. Daher stammt auch der Name des Gebietes: Gänsegarten oder auf schwäbisch „Geesgarda“. Mit blauen Pflastersteinen könne man den früheren Verlauf der Glems darstellen. Eine Schautafel könnte die Historie noch anschaulich erklären. Zeit, diese Wünsche des Bürgervereins bei der Stadtverwaltung noch einzubringen, wird der Vorsitzende haben.

„Wir werden im kommenden Jahr die Angebote für die Entwurfsplanung einholen“, sagte Martin Georg Cohn im Planungsausschuss. Jörg Langer von den Freien Wählern regte außerdem an zu prüfen, ob die Stadt bei diesem Vorhaben Ansprüche auf Zuschüsse im Rahmen des anstehenden Biotopverbundkonzepts hat.