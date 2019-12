Prüfling muss Schilder lesen können

Der theoretische Teil der Führerscheinprüfung kann in der Bundesrepublik nicht nur in deutsch absolviert werden. Er ist auch in zwölf anderen Sprachen möglich: Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Kroatisch, Spanisch, Türkisch, Arabisch (Hocharabisch). Arabisch kam als letzte Sprache im Jahr 2016 dazu. In Afghanistan werden 49 verschiedene Sprachen gesprochen. Offizielle Amtssprachen sind aber nur Persisch und Paschto.