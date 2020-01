Leonberg/Ditzingen Zoff um neue Zufahrt zum Klärwerk

Leonberg - Das Glemstal zwischen Leonberg und Ditzingen ist idyllisch. Mit dem Rad lässt es sich gemütlich über den Glemsmühlenradweg erkunden. Und bald schon soll der Naturerlebnisraum Höfinger Täle die Aufenthaltsqualität weiter erhöhen, beispielsweise mit Picknickstellen und Wasserspielplätzen. Unterbrochen wird das Idyll jedoch direkt an der Gemarkungsgrenze zwischen Leonberg und Ditzingen. Nicht, weil das dortige Klärwerk der Stadt Leonberg für allerlei unangenehme Gerüche sorgen würde. Diese sind außerhalb des Zauns so gut wie nicht mehr wahrnehmbar. Die Anlage liegt einfach ungünstig. So muss der Radweg einen Umweg nehmen. Viel schwieriger ist jedoch die Zufahrt zum Gelände.