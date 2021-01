Leonberg/Ditzingen Mann entblößt sich in der S-Bahn

Leonberg - Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Freitagabend in der S 6 vor zwei 14-Jährigen entblößt. Gegen 18.05 Uhr stiegen die beiden Mädchen und auch der Mann am Leonberger Bahnhof in den Zug Richtung Stuttgart. Während der Fahrt soll sich der Unbekannte in die Nähe der Jugendlichen gesetzt und sie mit seinem Smartphone gefilmt haben. Die Mädchen wollten am Bahnhof Ditzingen aussteigen. Als sie zur Tür gingen, soll sich der Mann neben sie gestellt und sein entblößtes Glied angefasst haben. Als sich die S-Bahntüren öffneten, flüchteten die Mädchen und meldeten den Vorfall der Polizei.