Leonberg Die Zahl der Radler könnte höher sein

„Interkommunale“ Fahrten vom Bahnhof aus

Der Bedarf in der Stadt ist da

Für die Leonberger Stadtverwaltung ist klar: Die zunehmende Nutzung des Fahrrad- und Pedelec-Verleihsystems zeige, dass mit den RRS-Stationen ein Bedarf in der Stadt erfüllt werde. Es sei davon auszugehen, dass die Nutzung in den kommenden Jahren mit dem Ausbau von Stationen im Stadtgebiet weiter zunehmen wird. Zu den zwei vorhandenen Verleihpunkten am Bahnhof und am Leo-Center ist jetzt im Sommer eine weitere hinzugekommen. Fahrräder können jetzt auch am Traumpalast-Kinocenter in der Neuen Ramtelstraße ausgeliehen oder wieder abgegeben werden.

Je ausgeprägter das Netz sei, desto attraktiver sei auch das Angebot und desto besser funktionierten stationsgebundene Verleihsysteme wie RRS. Besonders wichtig für das Radeln innerhalb der Kommune seien dabei so genannte „Gegenstationen“: Die Nutzer leihen das Zweirad an einem Ort aus und geben es an einem anderen Ort wieder zurück.

In Leonberg sind neben den bereits drei bestehenden Stationen zwei weitere in Planung. Die Station Gewerbegebiet „Leo-West/Am Langenbühl“ befindet sich im Aufbau und soll laut DB Connect noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. 50 Prozent der Betriebskosten werden hier von Regio-Rad-Stuttgart übernommen.

Die Station „Jahnstraße/Strohgäustraße“ ist in Planung. Laut Pandion – der Investor des neuen Wohnquartiers – steht die vorgesehene Fläche für den Aufbau der Station ab November/Dezember 2022 bereit. Für den Betrieb der Stationen „Kino/Neue Ramtelstraße“ und „Jahnstraße/Strohgäustraße“ werden keine Kosten anfallen, da in beiden Fällen die Betriebskosten auf Basis städtebaulicher Verträge durch die Investoren getragen werden.

Insgesamt werden im kommenden Jahr 2023 für alle fünf Stationen mit jährlichen Betriebskosten in Höhe von etwa 47 300 Euro gerechnet, davon sind etwa 24 000 durch die Stadt zu tragen.