Leonberg Die Stadt legt den Fokus auf den Klimaschutz

Den symbolischen Charakter betonte der Oberbürgermeister: „Unser Beschluss bedeutet nicht, dass wir in Leonberg einen Klimanotstand haben“, erklärte Martin Georg Cohn (SPD). „Es geht vielmehr darum, dass wir anerkennen, dass Maßnahmen für den Klimaschutz notwendig sind.“ Nachdem Städte wie Vancouver, Oakland, Los Angeles, London und Basel als Reaktion auf die Initiativen der Jugendbewegung „Fridays for Future“ den „Klimanotstand“ ausgerufen hatten, folgte diesem Ausruf am 2. Mai 2019 Konstanz als erste deutsche Stadt. Sie hielt auch die prägnante Wortwahl für angemessen: „Mit der Verwendung des Begriffes wird anerkannt, dass auf der Erde eine akute und gegenwärtige Gefahr für das Klima und durch den Klimawandel und seine Folgen auch für das Leben der Menschen besteht.“ Der „Klimanotstand“ beinhalte die Aufforderung, diese Gefahren durch schnelles Handeln abzumildern oder zu beseitigen. Wenig später schlossen sich Münster, Heidelberg, Wiesbaden, Erlangen, Saarbrücken, Kiel und Bochum an.