Leonberg Die Skulptur der Keplerin

Katharina Kepler, die Mutter des berühmten Astronomen Johannes Kepler wurde einem Auszug aus dem Gemeindeprotokoll zufolge in Eltingen in der Wirtschaft zum Adler in der Hauptstraße als Tochter des Melchior Guldenmann geboren. Die „Keplerin“, die der Hexerei beschuldigt wurde, weil sie sich mit Heilkräutern auskannte, wäre im kommenden Jahr 475 Jahre alt geworden. Zudem ist dann ihr 400. Todestag. Das sind immerhin zwei Gründe für den Bürgerverein Eltingen und das Amt für Kultur und Sport, für sie eine Skulptur erschaffen zu lassen und sie in Eltingen gegenüber ihrem Geburtshaus und damit beim alten Rathaus aufzustellen.