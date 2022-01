Leonberg Die Mörikeschule hat eine neue Leiterin

„Später wechselte ich an zwei weitere Grundschulen, Freiberg am Neckar und Hemmingen, um Erfahrungen als Lehrerin zu sammeln und auch Schulorganisation unter verschiedenen Leitungen kennenzulernen.“ Gelec beschreibt sich selbst als „umtriebig“. Ihr war es von Beginn an wichtig, sich stets weiterzubilden. „Ich möchte im Fluss bleiben. Wenn die Routine überhandnimmt, muss ich was ändern.“

Stets wissbegierig

Als Ausbildungslehrerin bildete sie in Kooperation mit der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg Studenten im Fachbereich Deutsch aus. Danach gibt sie als Mentorin ihr Wissen über Unterricht weiter. Als Mitglied des Schulleitungsteams in den Schulen in Freiberg und Hemmingen sammelt sie frühzeitig Erfahrungen im Aufgabenfeld einer Schulleitung. 2015 startet sie ihre Nebentätigkeit als Fachberaterin für Unterrichtsentwicklung im Fach Deutsch für das staatliche Schulamt Ludwigsburg. In Fortbildungen, die sie selbst anbietet, teilt sie dieses Wissen mit anderen Lehrkräften.

Im Jahr 2019 gibt sie die Fachberatertätigkeit auf. Ihre Motivation ist es nun, die Schulentwicklung an einer Schule intensiv zu gestalten. Sie kommt als Konrektorin an die Mörikeschule. Und seit diesem Jahr ist sie die Chefin der Ganztagsschule. Was ihr besonders gut gefällt, ist die bunte Mischung. „Wir haben Kinder aus unterschiedlichen Kulturen und unterschiedlichen Elternhäusern. Für mich selbst ist es eine Bereicherung, in zwei Kulturen groß geworden zu sein“, sagt Ebru Gelec. Und es sei doch endlich an der Zeit, von unterschiedlichen Kulturen zu lernen und miteinander zu leben, betont sie.

Und auch beim Thema Corona versucht sie, trotz aller Herausforderungen die positiven Aspekte zu sehen. „Durch die Pandemie haben wir einen großen Schritt in der digitalen Entwicklung gemacht, können dank der iPads die Kinder jetzt auch zu Hause gut erreichen, und wir haben trotz vieler Hürden einiges erreicht.“ Stichwort Demokratiebildung.

Die Schule mit den Schülern gestalten

Die Mörikeschule hat eine Schülerversammlung ins Leben gerufen – die allerdings zuletzt wegen Corona nicht wie gewohnt stattfinden konnte. „Hier werden gemeinsam mit den Kindern schulische Dinge besprochen. So wünschten sich die Kinder beispielsweise mehr Spielmöglichkeiten im Pausenhof. In jeder Klasse werden zwei Sprecher gewählt, die die Interessen der Mitschüler nach außen tragen. „Schule soll mit den Kindern gestaltet werden, dadurch lernen sie in frühen Jahren, Verantwortung zu übernehmen.“ Und auch die Eltern nimmt sie gerne mit ins Boot, damit sie die Schule ebenfalls aktiv mitgestalten.

Und was erwartet Ebru Gelec im kommenden Jahr? „Ich bin auf alles gefasst, wichtig ist, dass wir entsprechend auf die Situationen regieren können.“