Leonberg Die Küche wird zum Statussymbol

Der Trend 2020 – hohe Nachfragen für hochwertige und individuelle Küchen – spiegelt sich auch im stark gestiegenen Durchschnittspreis einer Küche wider. Waren es im Vorjahr noch 13 189 Euro pro Küche, erzielten die Küchenspezialisten 2020 durchschnittlich 14 257 Euro, was einem Anstieg von acht Prozent entspricht.

Durch die Lockdowns haben die Recherchen nach Küchen zugenommen, was die Seitenaufrufe um 30 Prozent gegenüber 2019 steigerte. Die Zahl der generierten Online-Anfragen hat sich verdoppelt. 2020 wurde die Online-Plattform optimiert und weiter ausgebaut. „Für den Küchenspezialisten bedeutet das einen entscheidenden Mehrwert und Vorsprung, denn er bekommt durch uns passgenaue Online-Anfragen vermittelt, denn für ihn und uns zählt klar Qualität vor Quantität“, sagt Ralph Leimbach, Geschäftsführer der „Kreis“ Systemverbund Holding.

Die Entwicklung in den Ländergesellschaften sei insgesamt erfolgreich gewesen, so der Geschäftsbericht. Auch dort erhöhte sich die Nachfrage nach Küchen, sodass sich die Umsätze positiv entwickelten. „Durch die internationale Ausrichtung profitieren die Mitgliedshäuser vom Fachwissen und den Erfahrungen aus verschiedenen Märkten, was die Marktstärke und Wettbewerbsfähigkeit aller sichert“, sagt Schaible. Seit Jahresbeginn existiert mit Italien die achte Ländergesellschaft.

In 2021 fokussiert sich der Systemverbund auf den Digitalisierungsprozess. Eine neue Kommunikationsplattform für Mitglieder und Lieferanten ist in der Projektphase. Durch das starke Bewusstsein für den Wert des eigenen Zuhauses würden die Küchen-, Bad-, Heizungs- und Klimaspezialisten auch in diesem Jahr profitieren. Ein großer Risikofaktor seien die weltweiten Engpässe bei Materialien, die zu Lieferverzögerungen und Preiserhöhungen führen werden. „Als starker Verbund werden wir alles daransetzen, um gemeinsam mit unseren Industriepartnern gute Lösungen für unsere Mitglieder zu finden“, sagt Ernst-Martin Schaible.

Die Küche als Lebensmittelpunkt

Die Küche als Mittelpunkt des Lebens zu gestalten und im Bewusstsein der Gesellschaft zu verankern, ist das Ziel der Projekte „Der Kreis Anja Schaible Stiftung“. Die Ergebnisse aus der Zusammenarbeit mit den Hochschulen Detmold und Stuttgart werden der Öffentlichkeit bei einer Preisverleihung am 20. September auf der Area30, der größten Orderfachmesse der Küchenbranche, im nordrhein-westfälischen Löhne präsentiert.