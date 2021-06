Leonberg Die Kinder- und Jugendtage finden statt

In Zusammenarbeit mit dem Internationalen Rat, dem Jugendhaus Leonberg, der Kunstschule der Volkshochschule und weiteren Akteuren wird ein Programm für verschiedene Altersklassen zusammengestellt. Welche Aktionen und Veranstaltungen als Live-Formate möglich sind, wird aktuell geprüft. Die virtuellen Formate werden zum ursprünglichen Termin der „Kinder- und Jugendtage und Tage der Internationalen Begegnung“ am 10. und 11. Juli auf der städtischen Homepage veröffentlicht. Kurz darauf folgen die Veranstaltungen in Präsenz.