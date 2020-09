Leonberg Die Gastronomie ist noch nicht über den Berg

Martin Banzhaf bedauert, dass Luftreiniger vorerst keine Lösung sind. Getreu dem Motto „Immer vorwärts“ wird er versuchen, seinen Betrieb über Wasser zu halten. So denkt er für den Winter schon über besondere Aktionen im Außenbereich nach, wie ein Glühweinausschank oder Adventsaktionen. Sabine Kurtz sagt zu, die Sorgen und Nöte in der Gastronomie auch in der CDU-Landtagsfraktion nach der Sommerpause wieder zur Sprache zu bringen. Die Fraktion setze sich derzeit dafür ein, den Gastronomen in diesem Winter ausnahmsweise das Betreiben von Heizpilzen zu erlauben.