Leonberg Die Feuerwehr hofft auf ruhige Silvesternacht

Leonberg - Der Jahreswechsel 2020 wird kein Knaller kein Feuerwerk der Unterhaltung und keine Spaßrakete. Feiern ist Corona-bedingt nur mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt (Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt), nach 20 Uhr gilt eine Ausgangssperre. Feuerwerk darf nicht verkauft werden und nicht auf öffentlichen Flächen gezündet werden. Auch Alkohol darf nicht in der Öffentlichkeit verkauft oder getrunken werden. In Zusammenhang mit dem Corona-Lockdown sollen so große Menschenaufläufe verhindert werden, bei denen sich viele Menschen mit dem Coronavirus anstecken könnten. Zum anderen sollen die Krankenhäuser und Notaufnahmen nicht noch weiter belastet werden.