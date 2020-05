Leonberg Die Autoschau fällt zum ersten Mal aus

Leonberg - Diese Ausstellung auf dem Leonberger Festplatz in der Steinstraße hat schon vieles erlebt. Doch in diesem Jahr gibt es ein unangenehmes Novum: Das Veranstaltungsgelände wird am 12. und 13. September leer bleiben. Die Ausstellergemeinschaft der Autohäuser im Altkreis Leonberg hat nach langen Beratungen die Planungen für die Veranstaltungen eingestellt.