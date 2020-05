Leonberg Die alten TSG-Kleiderhaken werden zu Kunstobjekten

Da staunen die Schüler

Diesmal hat Fiedler die Kleiderhaken in den Umkleidekabinen und im einstigen Vereinslokal Turnerheim im Visier. „So etwas lässt sich wunderbar auf Holzplatten verarbeiten“, meint die Künstlerin. Ihre Schüler, die sich über die Berufe Raumausstatter, Schreiner oder auch Zahntechniker informieren, sind überrascht, was mit vermeintlich ausgedientem Material noch alles möglich ist. Beim Bauträger ist die Rutesheimerin mit ihrem Anliegen auf offene Ohren gestoßen. „Das ist eine schöne Idee und viel besser, als alles abzureißen“, sagt die Pandion-Sprecherin Mirjam Kohler. Gemeinsam mit dem Projektleiter Florian Zürn ist sie extra zur alten Sporthalle gekommen, um Rose Fiedler beim Abmontieren zu helfen: 50 Haken haben sie sich vorgenommen. Am Ende werden es sogar einige mehr. Damit lässt sich was anfangen.