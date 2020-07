Leonberg Der Tennisclub bekommt weniger Geld

Nun seien laut dem TCL während des Baufortschrittes unerwartet zusätzliche Mängel an der Haustechnik aufgetaucht – an den Wasserleitungen, der Luft-Wärmepumpe – und an der Schließanlage. Das schlägt mit weiteren Kosten in Höhe von 72 000 Euro zu Buche. Dafür will der Verein nun weitere 36 000 Euro Zuschüsse.

In der Begründung heißt es, dass die Pandemie es dem Verein zusätzlich schwer mache, das Geld selbst zu generieren. Sponsoren seien wegen der Wirtschaftslage sehr zurückhaltend und Spenden von Mitgliedern gingen angesichts des ruhenden Sportbetriebs keine ein.

Das fand im Sozial- und Kultusausschuss keine Zustimmung. Stadträtin Gitte Hutter (Linke) bemängelte die ihrer Meinung nach zu aufwenige Ausstattung. Dazu sagte Oberbürgermeister Martin Georg Cohn: „Es steht uns nicht an, ihnen zu sagen, wie sie bauen sollen.“ Sebastian Werbke (Grüne) fragte sich, was alles noch kommen werde. „Es ist nicht okay, uns en passant weitere Mängel unterzujubeln und schon gar nicht die kaputte Schließanlage.“ Das veranlasste Frank Albrecht (SALZ) zum Antrag, die Schließanlage aus der Förderung herauszustreichen und für den Rest 30 Prozent Zuschuss zu gewähren. „Wir müssen den Haushalt konsolidieren, also schließe ich mich dem an“, sagte Georg Pfeiffer (Freie Wähler). Diese Empfehlung ging an den Gemeinderat.

Förderrichtlinien werden neu diskutiert

Im Gremium wurde einen 50-prozentige Förderung für den TCL abgelehnt. 18 Räte waren dagegen, 14 dafür und es gab eine Enthaltung. Eine Förderung von 30 Prozent – abzüglich der Schließanlage – wurde im Gemeinderat mit zwei Gegenstimmen und sieben Enthaltungen angenommen. Also bekommt der TCL jetzt nur noch 7500 Euro Fördergelder aus der Stadtkasse, also insgesamt 174 500 Euro.

Oberbürgermeister Martin Georg Cohn hatte für den höheren Zuschuss geworben: „Der Bund und das Land stellen auch viel Geld für Gebeutelte zur Verfügung. Wir müssen in guten wie in schlechten Zeiten zusammenhalten.“

Die Vereinsförderrichtlinien sollen nun neu diskutiert werden. Dieses Fördergeld für ehrenamtlich Engagierte ist letztendlich eine freiwillige kommunale Leistung, die immer unter dem Vorbehalt einer guten Haushaltslage steht.