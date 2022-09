Leonberg Der Neue bringt reichlich Erfahrung mit

Viel Zeit auf der Straße

Auch Führungserfahrung bringt der Jurist reichlich mit: Vor seiner Zeit als Stellvertreter in Böblingen war er viereinhalb Jahre lang Direktor am Amtsgericht Oberndorf. „Das hat mir großen Spaß gemacht, aber auf Dauer war mir der Fahrtaufwand zu groß“, erzählt Werner Grolig. 50 Minuten benötigte er für eine einfache Fahrt, noch länger, wenn Gerichtstag in Schramberg war. „Außerdem waren viele Veranstaltungen, auf denen ich war, am Abend oder am Wochenende“, erläutert er seine Rückkehr ans Amtsgericht Böblingen.