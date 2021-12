Leonberg Der „Jugend Musik Preis“ ist Geschichte

Spontaner Entschluss

Die Initialzündung im November 2010 würde auch gut als Weihnachtsgeschichte taugen. Was an diesem Konzertabend mit dem Landesjugendorchester Baden-Württemberg real passiert ist, ist so schön, dass man sich eine solche Story eigentlich gar nicht ausdenken kann. Damals verkündete der Manager des Orchesters vor der Pause lapidar, dass dies nun das letzte Konzert in der traditionellen Reihe des Leonberger Jugendmusikpreises sei.

Hintergrund: Es fehlten einige Tausend Euro, um das Projekt weiterhin finanzieren zu können. „Das kann nicht sein, dass es daran scheitert“, war Hajo Kullmanns spontane Reaktion. Er suchte noch während des Konzertes das Gespräch zu den entscheidenden Personen, sodass der damalige Oberbürgermeister Schuler am Ende des Konzertes verkünden konnte, dass es weitergehen werde. „Wir machen das“, hatte das Ehepaar spontan beschlossen.

Der Förderverein wurde dann im Dezember 2011 gegründet – das erste Konzert fand jedoch schon im November statt. Die Kullmanns vertrauten auf das Gelingen des Projektes – und behielten Recht. Das Konzert mit Marimba-Spielerin Nathalie Kottucz war ein Riesenerfolg. Die Summe der eingegangenen Spenden sei „überwältigend“ gewesen, erzählt das Paar. Schon bald konnte der damalige Stadthallen-Chef Günther Philippi stolz den Aufkleber „Ausverkauft“ über das Ankündigungsplakat kleben.

Das Plakat besitzen die Kullmanns heute noch. Gestaltet hatte es, wie auch alle folgenden, der Leonberger Künstler Michael Schönpflug. Auch weiterhin unterstützte er mit Plakaten, Flyern, Programmheften, der Homepage und einem Bühnenbild das Konzert der ausgewählten Nachwuchstalente. Der Bildhauer Johannes Kares schuf den Leonberger Orpheus, der den Preisträgerinnen und Preisträgern stets mit dem Preisgeld und der Urkunde überreicht wurde. Auch von Seiten der Stadt gab es Unterstützung.

Neulinge in der Konzert-Organisation

Gern erinnert sich Ina Kullmann an dieses erste Jahr, als sie ohne jede Vorkenntnis in Sachen Konzert-Organisation das Projekt mit ihrem Mann startete. Die Einladungen trug sie anfangs selbst aus, unterstützt nur von einigen Freundinnen. Später stiegen dann auch die Jugendmusikschulen mit ein, aus deren Kaderschmieden die Gewinner und Gewinnerinnen ja oft hervorgingen.

Ina Kullmann hat über die Jahre aufmerksam die Wettbewerbe von Jugend musiziert mit verfolgt, denn den Preis hat es gegeben, wenn beim Bundeswettbewerb ein erster Bundespreis erzielt oder die Höchstpunktzahl erreicht wurde. Weitere Auswahlkriterien für das Gremium waren der Wohnort, der nach Möglichkeit in der Nähe von Leonberg, auf jeden Fall aber in Baden-Württemberg sein sollte.

Das letzte Konzert, wegen der Pandemie in den Sommer 2021 verschoben, hätte ohnehin ohne das Landesjugendorchester stattfinden müssen. Dass fast alle Ehemaligen spontan zugesagt haben, auch nach der Terminverschiebung, hat Ina und Hajo Kullmann besonders gefreut.